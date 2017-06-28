Новые мусорные полигоны будут вдали от домов, заявили власти Подмосковья

КРАСНОГОРСК, 28 июн — РИА Новости. Новые мусорные полигоны в Московской области не будут создавать рядом с жилыми домами, сказал зампред областного правительства Александр Чупраков журналистам.

"Там, где живут люди, новых полигонов не будет… Но каждый должен понимать, что альтернативы термической обработке мусора нет, поэтому нужно с пониманием относиться к размещению заводов по термической обработке мусора", — сказал Чупраков.

Он отметил, что областные власти будут совместно с мэрией Москвы искать территории с низкой плотностью населения. Не исключено, что часть отходов будут вывозить в другие регионы.

Ранее власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение незамедлительно закрыть мусорный полигон "Кучино" в Балашихе.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Было решено закрыть полигон 23 июня.