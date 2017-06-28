ГП предложила молодежи рисовать плакаты о борьбе прокуроров с коррупцией

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Генпрокуратура РФ стала одним из организаторов конкурса социальной рекламы "Новый взгляд. Прокуратура против коррупции": молодежи предлагается рисовать плакаты или делать видеоролики о борьбе с коррупцией, сообщает надзорное ведомство.

"Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов "Прокуратура против коррупции". Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области", — говорится в сообщении.

В ходе подготовки к конкурсу участникам необходимо изучить проблематику на уровне законодательства. В ведомстве надеются, что конкурс станет "эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями".

"Новый взгляд" – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отношение к наиболее острым и значимым проблемам современного общества, а также показать пути их решения. Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября по двум номинациям – "социальный плакат" и "социальный видеоролик". Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей пройдет в Генпрокуратуре РФ и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.