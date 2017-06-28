Депутат Госдумы призвал считаться с "объективной реальностью биткоинов"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Биткоины сегодня являются объективной реальностью, с которой нужно считаться; Центробанк (ЦБ) и совет при председателе Госдумы по цифровой экономике в ближайшее время должны заняться проработкой регулирования данной криптовалюты, заявил глава комитета ГД по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Московский ресторан, который специализируется на русской кухне, 27 июня стал первым подобным заведением в России, где посетитель расплатился биткоинами.

"Конечно, в этом (оплата биткоинами) ничего противозаконного нет, потому что это вполне объективная реальность, с которой нужно считаться. На сегодняшний день к ее регулированию есть вопросы, но она подкреплена спросом", — заявил Жигарев РИА Новости.

Депутат добавил, что данный случай в ресторане показывает, что в жизнь входит новая цифровая валюта, которую надо учитывать, в том числе в государственном расчете.

"Она сейчас не регулируется никакими банковскими институтами, но, безусловно, надо ставить эти вопросы перед ЦБ. Как они в своей платежной политике и финансовых расчетах будут ее учитывать и как их можно защищать… Я сам член ЦБ, член наблюдательного совета, и это тот вопрос, который мы поднимем на ближайшем заседании", — заявил он.

Жигарев также напомнил, что ранее в Госдуме при ее председателе был создан совет по цифровой экономике, "безусловно, это один из тех вопросов (биткоины), который мы осенью на совете будем поднимать".