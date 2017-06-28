Сенатор назвал условия возможной блокировки иностранных СМИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает уполномочить Роскомнадзор блокировать работу иностранных СМИ, вещающих на территорию России, при несоблюдении законодательства РФ, заявил журналистам в среду глава комиссии Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что американские конгрессмены Дэвид Чичиллине и Мэттью Гаец подготовили законопроект, который дает Минюсту США расширенные полномочия по расследованию и выявлению субъектов, которые намереваются влиять на американские политические процессы. Климов добавил, что сейчас закон о регистрации иностранных агентов в США позволяет требовать документы о финансировании организации только после возбуждения административного или уголовного дела. "Американские конгрессмены предлагают Минюсту дать расширенные полномочия на основании того, что "что-то показалось", — сказал Климов.

Он подчеркнул, что, учитывая этот факт, предлагаются "зеркальные меры" в отношении иностранных СМИ, которые зарегистрированы в России или ведут свое вещание на территорию РФ из-за рубежа.

По его словам, парламентарии совместно с Минюстом РФ намерены обсудить создание законодательной базы, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом.

"Предлагается обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России", — пояснил глава комиссии СФ. При этом под запрет могут попасть и СМИ, вещающие на нашу территорию из-за рубежа.

Также предлагается уполномочить Минюст проводить расследование источников финансирования зарегистрированных на территории РФ СМИ, и в случае, если будут найдены источники иностранного финансирования и деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах.

Кроме того, предлагается расширить полномочия Минюста по контролю за НКО, через которые ведется влияние на внутриполитические процессы в России. Климов подчеркнул, что в данном случае "речь не идет о введении какой-то цензуры".