Порядка 85% федеральных памятников требуют реставрации

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Порядка 85% объектов культурного наследия федерального значения в РФ находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщил в среду на бизнес-бранче ИД "Коммерсант" гендиректор распорядительной дирекции министерства культуры России Вадим Соловьев.

По его словам, сегодня в России свыше 170 тысяч объектов культурного наследия, из которых 84 тысячи — федерального значения.

"Только в отношении 15% этих памятников уместно будет сказать, что они находятся в удовлетворительном состоянии", — сказал он.

"Единовременно, чтобы все погибающие памятники спасти, нужно порядка 300 миллиардов рублей", — добавил Соловьев, подчеркнув, что без частных инвестиций не обойтись.

Как, в свою очередь, рассказал заместитель руководителя Росимущества Роман Богданов, его ведомство совместно с министерством экономического развития РФ готовят поправки в законодательство, облегчающие вовлечение памятников в оборот, в том числе касающиеся земельных вопросов и приватизации данных объектов.