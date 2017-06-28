МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Больной раком девушке из Апатитов, которая обратилась к президенту РФ, начали курс лечения в соответствии с заболеванием, сообщили журналистам в НИИ онкологии имени Герцена.

"После повторного консилиума Даше назначен курс лечения в соответствии с ее основным заболеванием. Она переведена в профильное отделение, и наши специалисты начали его реализацию", — говорится в сообщении.

Дарья Старикова из Апатит, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву.