В Общественной палате рассказали, как противостоять "прозападным" НКО

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Для противостояния финансируемым с Запада некоммерческим организациям, которые пытаются повлиять на внутреннюю политику России, нужно развивать собственные институты гражданского общества, заявил в интервью РИА Новости секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Американские расходы на финансирование НКО в мире огромные. В том числе и в Россию эти деньги втекают — это десятки миллиардов рублей в год… Часть этих денег, конечно, имеют политическую составляющую, надо отдавать себе в этом отчет", — сказал он.

Чтобы противостоять этому явлению, по мнению Фадеева, не нужно изолироваться и закрывать все НКО, которые получают иностранное финансирование.

"В первую очередь надо развивать свои институты гражданского общества, свои организации, чтобы людям было интереснее работать со своими, чем с чужими", — заключил он.