В Москве в День семьи, любви и верности запустят фейерверки

Шествие в День семьи, любви и верности в Москве. Архивное фото

Шествие в День семьи, любви и верности в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Праздничные фейерверки запустят в московском парке-заповеднике Царицыно 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности, сообщается на официальном портале мэра Москвы в среду.

Традиционно в этот день в городских парках, музеях, библиотеках и культурных центрах пройдут праздничные мероприятия. При этом основной площадкой станет Царицыно, где состоится музыкальный фестиваль "Новая классика".

"В течение всего дня артисты и музыканты будут исполнять для гостей классические произведения в традиционной и современной обработке. Кроме того, на территории парка организуют танцплощадку для всех желающих", — говорится в сообщении.

Также здесь устроят мастер-классы по аргентинскому танго, а вечером, в 22.00, в парке запустят праздничный фейерверк в виде разноцветных хризантем, стрел, шаров и осенних листьев.