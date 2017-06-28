Власти Москвы проработают вопрос парковок у лечебных учреждений

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти Москвы займутся вопросом парковок у лечебных учреждений в столице, заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.

Во время эфира радиостанция провела свободный опрос среди слушателей, в котором спросили, как должны быть организованы парковки вблизи поликлиник и больниц. По результатам опроса 13% респондентов высказались, что хотят всегда бесплатные парковки, 62% считают, что 2 часа парковка должна быть бесплатной, а затем необходимо взимать плату и 25% опрошенных заявили, что парковка в таких местах должна быть платной всегда.

"Этот вопрос обещаю проработать", — сказал Ликсутов после озвучивания результатов опроса.

Ранее супруга народного артиста СССР Владимира Этуша Елена на своей странице в Facebook заявила, что ее муж попал в реанимацию, потому что она не смогла припарковаться у входа в поликлинику, и известный артист остался без присмотра и помощи у входа в учреждение. В ЦОДД в ответ на это заявили, что около поликлиники расположены почти 30 парковочных мест.