Власти Москвы проработают вопрос парковок у лечебных учреждений

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти Москвы займутся вопросом парковок у лечебных учреждений в столице, заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.
"Этот вопрос обещаю проработать", — сказал Ликсутов после озвучивания результатов опроса.
Ранее супруга народного артиста СССР Владимира Этуша Елена на своей странице в Facebook заявила, что ее муж попал в реанимацию, потому что она не смогла припарковаться у входа в поликлинику, и известный артист остался без присмотра и помощи у входа в учреждение. В ЦОДД в ответ на это заявили, что около поликлиники расположены почти 30 парковочных мест.