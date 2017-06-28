Эсеры внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ряд депутатов "Справедливой России" во глава с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга, сообщает пресс-служба фракции.
"Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности", – цитирует Миронова пресс-служба.
По его мнению, данная мера повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов.