Эсеры внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ряд депутатов "Справедливой России" во глава с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга, сообщает пресс-служба фракции.

Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки.

"Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности", – цитирует Миронова пресс-служба.

По его мнению, данная мера повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов.