Общественная палата разработает план по борьбе с бедностью в России

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В Общественной палаты России разработают план по борьбе с бедностью в стране, заявил в интервью РИА Новости секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Борьба с бедностью заключается в налаживании нормальной хозяйственной жизни, люди должны иметь возможность заработать денег… Нужно создавать рабочие места с хорошей зарплатой", – сказал он.

При этом секретарь ОП РФ подчеркнул: ошибочно предполагать, что борьба с бедностью подразумевает исключительно выдачу пособий нуждающимся, так как здесь необходим стратегический план действий.

"Вот у нас есть десяток регионов энергично развивающихся, а остальные? А там как? Есть какая-то политика по их развитию, а значит, по преодолению бедности? Вот о чем надо думать. Пособия, конечно, важны, но это не главное", — пояснил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что план по борьбе с бедностью разработают в палате, Фадеев сказал: "Конечно".

"Мы заявили о том, что мы будем влиять на повестку дня, и эта тема – одна из главных, что же делать с бедностью. Причем важно — вы правильно спрашиваете — не просто стонать, надо предлагать что-то", — сказал секретарь ОП, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что план по борьбе с бедностью разработают в палате.