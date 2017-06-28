В Совфеде не видят оснований отклонять закон о реновации

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. У Совета Федерации нет юридических оснований отклонить закон о реновации, документ доработан с учетом интересов граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая в среду перед началом пленарного заседания вышла к участникам протестной акции перед зданием палаты.

Среди протестующих был и лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Митрохин предложил перенести рассмотрение закона о реновации, который сенаторы обсуждают в среду. В ответ Матвиенко отметила, что сенаторы глубоко погружены в закон о реновации с самого начала его разработки, и напомнила, что были проведены парламентские слушания с участием жителей.

Накануне закон был рекомендован к одобрению всеми профильными комитетами палаты, в том числе по федеративному устройству и региональной политике. Закон о реновации предусматривает снос ветхих пятиэтажек в столице и переселение жителей в новые дома, при этом, согласно поправкам к проекту, при переселении будут соблюдены права граждан, чьи дома войдут в программу, а также интересы собственников нежилых помещений.

"Я не знаю, видели ли Вы последнюю версию закона, последний и первый варианты – это две огромные разницы. Максимально в конечной редакции закона учтены пожелания граждан", — сказала спикер.

Она подчеркнула, что самое главное, это не принудительная реновация. "Мы посмотрели тщательнейшим образом, с участием юристов, нарушает ли этот закон Конституцию РФ и права граждан. Сегодня у Совфеда нет никаких юридических оснований отклонить этот закон, потому что он существенно доработан и в полной мере защищает права граждан", — сказала парламентарий.

Отвечая на пожелание Митрохина перенести рассмотрение закона и еще раз его обсудить, Матвиенко ответила: "Мы полгода его обсуждаем".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым прошло голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не попали.

Закон уточняет, что в программу реновации войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

Поправками также устанавливается, что дом может быть включен в программу реновации, если за это решение проголосовали 2/3 собственников, а для того, чтобы выйти из программы, достаточно согласия 1/3 плюс один голос собственников жилья.

Очередность домов на снос и переселение будет формироваться, исходя из степени их износа, а окончательный список домов, подпадающих под реновацию, будет озвучен после вступления в силу закона, то есть после подписания его президентом РФ. Далее вступить в программу можно будет только через групповое обращение к властям Москвы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полученные москвичами новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.