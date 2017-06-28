США
28.0628 июня11:23МСК
USD58.88-0.12
EUR65.96-0.13
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Совфеде не видят оснований отклонять закон о реновации

Сюжет:
Программа реновации в Москве (283)
11:0228.06.2017
(обновлено: 11:06 28.06.2017)
01562
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПятиэтажные дома, включенные в программу реновации в Москве. Архивное фотоПятиэтажные дома, включенные в программу реновации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. У Совета Федерации нет юридических оснований отклонить закон о реновации, документ доработан с учетом интересов граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая в среду перед началом пленарного заседания вышла к участникам протестной акции перед зданием палаты.

Среди протестующих был и лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Митрохин предложил перенести рассмотрение закона о реновации, который сенаторы обсуждают в среду. В ответ Матвиенко отметила, что сенаторы глубоко погружены в закон о реновации с самого начала его разработки, и напомнила, что были проведены парламентские слушания с участием жителей.

Снос последнего пятиэтажного жилого дома серии K-7 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
После сноса пятиэтажек в Москве образуется почти 53 миллиона тонн мусора
Накануне закон был рекомендован к одобрению всеми профильными комитетами палаты, в том числе по федеративному устройству и региональной политике. Закон о реновации предусматривает снос ветхих пятиэтажек в столице и переселение жителей в новые дома, при этом, согласно поправкам к проекту, при переселении будут соблюдены права граждан, чьи дома войдут в программу, а также интересы собственников нежилых помещений.

"Я не знаю, видели ли Вы последнюю версию закона, последний и первый варианты – это две огромные разницы. Максимально в конечной редакции закона учтены пожелания граждан", — сказала спикер.

Она подчеркнула, что самое главное, это не принудительная реновация. "Мы посмотрели тщательнейшим образом, с участием юристов, нарушает ли этот закон Конституцию РФ и права граждан. Сегодня у Совфеда нет никаких юридических оснований отклонить этот закон, потому что он существенно доработан и в полной мере защищает права граждан", — сказала парламентарий.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Собянин назвал неподходящим для Москвы немецкий опыт по реконструкции жилья
Отвечая на пожелание Митрохина перенести рассмотрение закона и еще раз его обсудить, Матвиенко ответила: "Мы полгода его обсуждаем".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым прошло голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не попали.

Закон уточняет, что в программу реновации войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

Поправками также устанавливается, что дом может быть включен в программу реновации, если за это решение проголосовали 2/3 собственников, а для того, чтобы выйти из программы, достаточно согласия 1/3 плюс один голос собственников жилья.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву. 19 мая 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Собянин спрогнозировал падение цен на жилье в Москве после реновации
Очередность домов на снос и переселение будет формироваться, исходя из степени их износа, а окончательный список домов, подпадающих под реновацию, будет озвучен после вступления в силу закона, то есть после подписания его президентом РФ. Далее вступить в программу можно будет только через групповое обращение к властям Москвы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полученные москвичами новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена