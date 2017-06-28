В Ростовской области медучреждения подключат к интернету

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Ростелеком" ищет подрядчика для подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету в Ростовской области, максимальная цена контракта составляет 1,4 миллиарда рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Указывается, что планируется проложить более 3,4 тысячи километров кабеля волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Всего за полтора года к интернету нужно подключить 451 медучреждение.

Подрядчика выберут в августе.

"Ростелеком" занимается реализацией проекта по обеспечению высокоскоростным доступом в интернет российских медучреждений.

Президент РФ в конце 2016 года поручил за два года подключить все больницы и поликлиники страны к интернету. Власти РФ в мае приняли решение о выделении в 2017 году 5,5 миллиарда рублей на эти цели. Всего на подключение медучреждений к высокоскоростному интернету потребуется почти 20 миллиардов рублей, говорил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.