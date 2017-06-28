Россияне стали меньше бояться увольнения, показал опрос

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Угроза увольнения и ухода в неоплачиваемый отпуск стали меньше пугать сотрудников российских предприятий, сообщает газета "Известия".

К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС).

Их исследование показало, что число россиян, боящихся потерять работу, за год снизилось на 8,5 процента — 33,2 в мае 2017 года против 41,7 в мае 2016-го. На 5,5 процента упали ожидания снижения зарплаты (45,9 против 51,4) и на 6,7 (38,3 против 45) — задержек выплат. Кроме того, об угрозе вынужденного ухода в неоплачиваемый отпуск заявили на 4,3 процента респондентов меньше (27,6 против 31,9), чем в прошлом году.

В опросе участвовали 1,6 тысяч работающих россиян. По словам старшего научного сотрудника департамента Дмитрия Логинова, исследователи опрашивали представителей самых распространенных профессий — от неквалифицированных рабочих до юристов и руководителей отделений крупных и средних компаний.