Россияне стали меньше бояться увольнения, показал опрос

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Угроза увольнения и ухода в неоплачиваемый отпуск стали меньше пугать сотрудников российских предприятий, сообщает газета "Известия".
К такому выводу пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС).
В опросе участвовали 1,6 тысяч работающих россиян. По словам старшего научного сотрудника департамента Дмитрия Логинова, исследователи опрашивали представителей самых распространенных профессий — от неквалифицированных рабочих до юристов и руководителей отделений крупных и средних компаний.