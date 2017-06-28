Bulgaria Air и Onur Air получили допуски на отмененные рейсы "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Болгарская авиакомпания Bulgaria Air и турецкая Onur Air получили во вторник, 27 июня, от Росавиации допуски на дополнительные рейсы для перевозки пассажиров отмененных рейсов "ВИМ-Авиа", сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что новые допуски не носят постоянный характер. Предполагается, что перевозчики будут получать допуски под каждый рейс.

В пятницу замминистра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил журналистам, что Минтранс разрешит иностранным авиакомпаниям перевезти на регулярных рейсах пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", с перевозкой которых она не может справиться. АТОР отмечает, что Atlasglobal, Onur Air и Bulgaria air давно подали заявки на допуски в Росавиацию, но разрешение на полеты так и не выдавалось.

Туроператоры на этой неделе столкнулись с отсутствием самолетов для вывоза туристов с отдыха. Туроператор Solvex вместо отмененной "ВИМ-Авиа" программы из Москвы в Бургас консолидировал рейсы Bulgaria Air. Первый рейс должен был быть выполнен 27 июня, около 17.00 разрешение на выполнение рейса Bulgaria Air было получено, говорится в сообщении.

Также выдано разрешение на рейс в Анталью авиакомпании Onur Air, ссылается ассоциация на источник в отрасли.

Отмечается, что под вопросом остается программа Atlasglobal в Анталью из Москвы и Санкт-Петербурга. Эти рейсы должны заменить чартеры, которые были отменены "ВИМ-Авиа". Консолидатором рейсов является туроператор "НТК Интурист".