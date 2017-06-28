Более половины опрошенных россиян не видят реальной военной угрозы стране

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Более 60% россиян, считающих реальной угрозу военного нападения на РФ, видят потенциальным агрессором США, чуть менее трети — Украину, а вот поддержки в этом случае наши сограждане ожидают в основном от Китая, Белоруссии и Казахстана, хотя каждый десятый не видит у России союзников в случае нападения на нее, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Угрозу военного нападения на страну в настоящее время ощущают свыше трети россиян (38%), тогда как более половины (53%) не видят реальной военной угрозы для России, следует из результатов опроса.

"Потенциальными источниками агрессии называют в первую очередь США (63% среди тех, кто считает, что угроза военного нападения существует) и Украину (31%). Существенно реже, чем в среднем по выборке, эти страны отмечают сторонники непарламентских партий (31% и 12% соответственно), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (51% и 23%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Также в список возможных агрессоров попали блок НАТО — его назвали 7% от числа считающих угрозу военного нападения реальной, Китай (5%), Великобритания, ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) – по 4%, Сирия и Германия – по 3%; реже участники опроса называли ряд других стран.

"Вместе с тем, в сложной ситуации союзническую поддержку россияне в целом ожидают преимущественно от Китая (41%), Белоруссии (25%) и Казахстана (18%). Страны бывшего СССР по сумме ответов набирают около 20%… По мнению каждого десятого (10%), искать помощи в случае военного нападения нам было бы не у кого", — отмечено в материалах ВЦИОМ.

Тех участников опроса, кто ожидает поддержки для России со стороны США и Украины, оказалось немного – по 2%, уточнили социологи.

"Надежды на нормализацию российско-американских отношений, появившиеся у наших соотечественников с избранием Дональда Трампа президентом США, пока не оправдываются. Ужесточение антироссийского курса киевских властей принимает все более очевидные формы", — отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16-17 июня 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.