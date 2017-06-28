В России может появиться звание почетного гражданина страны

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Федеральное звание почётного гражданина может появиться в России. Сенатор Вячеслав Тимченко рассказал "Парламентской газете", что планирует разработать соответствующий законопроект.

"Сейчас есть звание "Герой России" — это прекрасная награда, но не все могут её получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины. Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания", — цитирует газета сенатора.

Он также выразил уверенность, что высокого звания можно удостоить за неоценимый вклад в развитие страны, и заявил, что именно таким званием можно оценить труд президента Владимира Путина.

Тимченко обратил внимание, что во многих регионах и муниципальных образованиях есть законы о присвоении звания почётного гражданина, но на федеральном уровне его пока нет. Сенатор предполагает, что Госдума и Совет Федерации будут совместно принимать решение о награждении россиян соответствующими знаками отличия.