В Краснодарском крае выпал пятисантиметровый град

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Град диаметром до 5 сантиметров выпал во вторник в Мостовском районе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Краснодарскому краю.

"От оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовской район поступила информация о том что, в Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный) прошли осадки в виде града диаметром около 50 мм", — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что администрация района организовала работу комиссий для установления ущерба, причиненного погодным явлением. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.