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Общество

"Расселите до конца года". Путин поручил разобраться с бараками в Удмуртии

22:0927.06.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июня 2017Владимир Путин во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владмир Путин во время визита в Удмуртию попросил временно исполняющего обязанности главы региона Александра Бречалова разобраться с ветхим жильем в республике.

"Не хочу показаться занудой, с бараками разберитесь, ладно", — сказал Путин на встрече с Бречаловым.

Врио главы республики заверил, что проблема находится на особом контроле.

В ожидании президента

В ходе "прямой линии" 15 июня жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась Владимиру Путину, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Она рассказал, что вместе со своей сестрой и тремя детьми ютится в одной комнате с трехметровой кухней. Президент пообещал лично приехать к женщине и проинспектировать условия, в которых живет ее семья.

Владимир Путин во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Накануне посещения главой государства Вотинцева рассказала РИА Новости, что вопрос расселения ее дома пока не решен. "Но надеемся, что после визита Путина местные власти, наконец, найдут способ нам помочь. Президента ждем и, скорее всего, он к нам приедет, потому что здесь в срочном порядке проложили асфальтовую дорожку к нашему бараку, заделали несколько дыр на стенах и на проваливающее крыльцо положили свежую фанеру", — рассказала она.

Женщина добавила, что после того как стала "известной", к ней за помощью начали обращаться люди из разных регионов. "Ко мне приходят жители Ижевска, из районов Удмуртии, приезжали из Казани, Нефтекамска, Краснодара. Они приносят письма и обращения к президенту в надежде, что я при встрече смогу их передать Путину. Эта кипа писем у меня на руках, и при возможности я передам их главе государства", — рассказала Вотинцева, добавив, что просьбы касаются не только аварийных домов.

"Главный подарок"

Владимир Путин выполнил свое обещание и приехал в гости к Анастасии Вотинцевой. Глава государства поздравил жительницу Ижевска, у которой был день рождения.

Владимир Путин во время беседы с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым. 27 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин вручил ей букет цветов и подарил поездку в Сочи на всю семью. "Простой, но хороший — поездка в Сочи", — рассказал президент о подарке под восторженные крики и аплодисменты семьи Анастасии и ее соседей.

Женщина на это заметила: "Но вы сегодня мой самый главный подарок".

Расселить до конца года

В гостях у семьи Вотинцевой президента сопровождал временно исполняющий главы Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что до конца года будет подготовлен проект по развитию территории проезда Чапаева, где расположен дом Анастасии, благодаря которому будут расселяться жители не только аварийных домов, но и других ветхих строений. По его словам, в первую очередь будут расселяться "такие бараки и нуждающиеся семьи".

Президент поинтересовался, сколько всего, по данным местных властей, на этой территории проживает нуждающихся семей, на что Бречалов сообщил, что одиннадцать.

"Вот вы расселите их до конца этого года", — сказал Путин, обращаясь к временно исполняющему обязанности главы республики, пообещав помочь средствами из Резервного фонда.

Бречалов на просьбу жителей учесть их желания в дальнейшем проживать в этом же районе заметил, что в каждом случае будет индивидуальный подход.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин подчеркнул, что Анастасия и ее сестра получат разные квартиры в новом доме, который стоит неподалеку от их нынешнего ветхого жилья. "С остальными договоритесь, кому как удобно. Если кто-то хочет подождать, пусть подождет. Особо нуждающихся нужно переселить прямо до конца года — одиннадцать семей, конечно, тех, кто захотят. Насильно только не надо", — сказал президент.

Путин обсудил с временно исполняющим обязанности главы региона ситуацию в Удмуртии, отметив, что Бречалов не так давно занимает эту должность, но этого времени должно было хватить, чтобы понять особенности республики, в которой, как отметил президент, есть все: хорошие люди, промышленность, культура. Путин выразил мнение, что необходимо придать новый толчок развитию Удмуртии.

Бречалов согласился с тем, что в республике живут очень творческие люди, а история региона уникальна. По его словам, Удмуртия лидирует по количеству победителей в олимпиадах по математике и физике.

Ветхое жилье. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Бречалов также отметил, что республике удалось благодаря более экономному расходованию денег на дорожные работы направить дополнительно 168 миллионов рублей на ремонт покрытий. Кроме того, по словам Бречалова, в республике развивают спорт, а поскольку регион является многонациональным, на этом также сделан акцент.

Позже президент еще раз напомнил врио главы региона о ситуации с ветхим жильем.

Президент отметил, что речь идет не только о той семье, которая дозвонилась на "прямую линию" с жалобой на аварийность жилья, поскольку проблема касается, в том числе, и людей с ограниченными возможностями.

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