ОП России подготовила учебник по основам общественного контроля

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Учебное пособие по основам общественного контроля для чиновников, предпринимателей и гражданских активистов представлено в Москве, сообщил во вторник РИА Новости его автор, председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Сегодня крайне важно, чтобы люди научились отличать реальные субъекты общественного контроля от мошенников, которые используют правовую неграмотность для совершения своих незаконных действий. Например, в нашей практике мы сталкиваемся с ситуациями, когда некоторые НКО используют закон об общественном контроле для шантажа коммерческих структур и даже государственных компаний. Этот учебник был создан для того, чтобы граждане знали о том, какие институты могут осуществлять общественный контроль, какие сегодня существуют правовые механизмы, процедуры", — сказал Гриб.

Он добавил, что в учебном пособии приведена не только нормативная база с комментариями экспертов, но и описаны особенности правоприменительной практики современного законодательства, регламентирующего деятельность гражданских контролеров. Отдельное внимание уделено теме общественных проверок (рейдов), которые, по словам автора, в последнее время все чаще становятся инструментом для осуществления незаконной деятельности.

По словам собеседника агентства, книга будет направлена в региональные общественные палаты, профильные некоммерческие организации, а также выложена в свободный доступ в интернете.