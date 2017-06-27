Путин прокомментировал слова Бречалова о попытках протестов в Удмуртии

ИЖЕВСК, 27 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ответ на слова врио главы Удмуртской республики Александра Бречалова о том, что в регионе были попытки провести акции протеста 12 июня, но населению они не были интересны, заявил, что все имеют право проявить инициативу.

Бречалов на встрече с Путиным рассказал, как регион праздновал День России: 10 июня жители отмечали День двора, 11 июня — День района, а 12 июня — День России, который совпал с Днем города.

Как отметил Бречалов, в регионе были попытки провести оппозиционные мероприятия, но интереса среди жителей они не вызвали. "Все имеют право проявить инициативу", — прокомментировал Путин.