В МГЮА прокомментировали увольнение Резника из-за памятной доски Сталину

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина объяснил появление памятной доски Иосифу Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Ранее адвокат и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник вышел из числа профессоров МГЮА из-за появления на стене университета мемориальной доски Сталину.

В МГЮА сообщили радиостанции "Говорит Москва", что постановление №1327 Совета министров РСФСР, согласно которому в здании вуза была установлена доска с упоминанием о выступлении в 1-м зале Университета в 1924 году Сталина, датируется 30-м августа 1960 года.

"Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране", — заявили в МГЮА.

Адвокат Генри Резник сообщил РИА Новости, что уволился из Московской государственной юридической академии из-за того, что в здании вуза установили мемориальную доску Сталину.

"Сегодня я подал заявление в Московскую государственную юридическую академию об уходе. Я написал, что ноги моей в этом оскверненном здании не будет", — сказал защитник.

В своем блоге на "Эхо Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право".