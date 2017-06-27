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Общество

Профсоюз работников связи выступил в защиту главы "Почты России"

Сюжет:
Смена руководства "Почты России" (12)
19:5927.06.2017
(обновлено: 20:01 27.06.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГенеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. Архивное фотоГенеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин написал президенту РФ письмо в защиту гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова, в котором говорится, что смена руководителя предприятия может помешать его развитию. Текст письма опубликован на сайте профсоюза.

Сотрудники отделения Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Источники назвали кандидатов на пост главы "Почты России"

Контракт действующего гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова истекает в конце июня. Среди кандидатов на этот пост назывались заместители главы Минэкономразвития Станислав Воскресенский и Николай Подгузов, член правления "Ростеха" Сергей Куликов, замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев (курирует почтовую отрасль в министерстве), помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Александр Устинов и член совета по стратегическому развитию "Почты России" Евгений Биргер. Решение должно быть принято в ближайшие дни.

Отставка необоснованна

Глава профсоюза в своем письме описывает состояние "Почты России" до прихода Страшнова в 2013 году и позитивные изменения, которые произошли с тех пор на предприятии под его руководством. Смена гендиректора "Почты" сорвет программу развития компании, уверен Назейкин.

"В этих условиях принятие решения о смене руководителя предприятия представляется необоснованным. Последствием такого решения могут стать срыв намеченных программ развития предприятия, существенное ухудшение основных показателей деятельности предприятия и рост социальной напряженности внутри огромного трудового коллектива, состоящего из 350 тысяч работников", — пишет глава профсоюза.

Почта России. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Он просит президента РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять взвешенное решение по дальнейшему развитию предприятия и его руководству.

Назейкин отмечает, что до 2013 года "Почта России" находилась в "крайне упадочном" состоянии по всем направлениям деятельности. "Это привело к тому, что в начале 2013 года произошел почтовый коллапс, когда в московском регионе скопилось более 1,1 тысячи тонн необработанной почты и был приостановлен международный почтовый обмен", напоминает глава профсоюза.

С приходом Страшнова, по его словам, произошли позитивные изменения. Построенные логистические центры позволяют бесперебойно обрабатывать все возрастающие объемы почтовых отправлений, предприятие запустило два собственных самолета и регулярно курсирующий поезд, улучшились сроки доставки почтовых отправлений. Кроме того, заработал Почта банк. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, "Почта России" не сокращает персонал и планомерно реализует программу повышения заработной платы для своих сотрудников, отмечает Назейкин.

"На наших глазах "Почта России" преображается и становится современным эффективным предприятием, предоставляющим населению качественные услуги. И все эти изменения происходят при полном отказе от государственного субсидирования. Как председатель Профсоюза работников связи России могу отметить, что условия труда и заработная плата почтальонов и операторов почтовой связи действительно улучшаются. И все это происходит не само по себе, а благодаря усилиям команды под руководством Д.Е. Страшнова", — говорится в письме.

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