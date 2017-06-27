Путин попросил главу Удмуртии разобраться с бараками в регионе

ИЖЕВСК, 27 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил врио главы Удмуртии Александра Бречалова разобраться в ситуации с бараками в регионе, Бречалов пообещал, что проблема находится на особом контроле.

"Не хочу показаться занудой, с бараками разберитесь, ладно", — сказал Путин на встрече с Бречаловым.

Президент отметил, что речь идет не только о той семье, которая дозвонилась на "прямую линию" с жалобой на аварийность жилья, поскольку проблема касается, в том числе, и людей с ограниченными возможностями. Бречалов на это ответил, что ситуация находится на особом контроле с первого дня его пребывания на посту.

Путин обсудил с врио главы региона ситуацию в Удмуртии, отметив, что Бречалов не так давно исполняет обязанности главы региона, но этого времени должно было хватить, чтобы понять особенности республики, в которой, как отметил президент, есть все: хорошие люди, промышленность, культура. Путин считает, что необходимо придать новый толчок развитию Удмуртии.

Бречалов согласился с тем, что в республике живут очень творческие люди, а история региона уникальна. По его словам, Удмуртия лидирует по количеству победителей в олимпиадах по математике и физике.

Бречалов также отметил, что республике удалось благодаря более экономному расходованию денег на дорожные работы направить дополнительно 168 миллионов рублей на ремонт покрытий. Кроме того, по словам Бречалова, в республике развивают спорт, а поскольку регион является многонациональным, на этом также сделан акцент.