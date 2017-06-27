МГЮА объяснила появление доски Сталину, из-за которой уволился Резник

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московский государственный юридический университета имени О.Е. Кутафина объяснил появление памятной доски Иосифу Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Ранее адвокат и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник вышел из числа профессоров МГЮА из-за появления на стене университета мемориальной доски Сталину.

"В ответ на ваш запрос пресс-центр Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) сообщает, что мемориальная доска с упоминанием о выступлении в 1-м зале Университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР". Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране", — сообщили в МГЮА радиостанции "Говорит Москва".

Адвокат Генри Резник сообщил РИА Новости, что уволился из Московской государственной юридической академии из-за того, что в здании вуза установили мемориальную доску Сталину.

"Сегодня я подал заявление в Московскую государственную юридическую академию об уходе. Я написал, что ноги моей в этом оскверненном здании не будет", — сказал защитник.

В своем блоге на "Эхо Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право".

"Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов. Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть", — отметил Резник.