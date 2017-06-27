МГЮА объяснила появление доски Сталину, из-за которой уволился Резник

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московский государственный юридический университета имени О.Е. Кутафина объяснил появление памятной доски Иосифу Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Ранее адвокат и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник вышел из числа профессоров МГЮА из-за появления на стене университета мемориальной доски Сталину.
Адвокат Генри Резник сообщил РИА Новости, что уволился из Московской государственной юридической академии из-за того, что в здании вуза установили мемориальную доску Сталину.
"Сегодня я подал заявление в Московскую государственную юридическую академию об уходе. Я написал, что ноги моей в этом оскверненном здании не будет", — сказал защитник.
В своем блоге на "Эхо Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право".
"Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов. Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть", — отметил Резник.