В Москве посетитель ресторана впервые расплатился биткоинами

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московский ресторан, который специализируется на русской кухне, стал первым подобным заведением в России, где посетитель расплатился биткоинами, говорится в пресс-релизе заведения.

"Первый гость, который воспользовался данной услугой, посетил ресторан 27 июня по предварительной брони. После обеда москвич без труда расплатился криптовалютой со своего счета", — сообщили в ресторане.

Виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о работе с биткоинами.

Обращение биткоинов пока не регулируется в РФ. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.