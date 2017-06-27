Путин поручил до конца года переселить 11 ижевских семей из ветхих квартир

ИЖЕВСК, 27 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Удмуртской республики Александру Бречалову до конца года переселить 11 семей, в том числе семью жительницы Ижевска, которая пожаловалась главе государства в ходе "прямой линии" на аварийное состояние ее дома.

Путин во вторник прибыл в Ижевск с рабочей поездкой, и сразу по прилету решил выполнить обещание и заехал лично проинспектировать условия, в которых проживает семья Анастасии, которая 15 июня на "прямой линии" рассказала главе государства об условиях проживания в аварийном доме.

Вместе с президентом к Анастасии приехал и врио главы Удмуртской республики Бречалов. Он сообщил, что до конца года будет подготовлен проект по развитию территории проезда Чапаева, где расположен дом Анастасии, благодаря которому будут расселяться жители не только аварийных домов, но и других ветхих строений. По его словам, в первую очередь будут расселяться "такие бараки и нуждающиеся семьи".

Анастасия вместе со своей сестрой и тремя детьми ютится в одной комнате с трехметровой кухней.

Президент поинтересовался, сколько всего, по данным местных властей, на этой территории проживает нуждающихся семей, на что Бречалов сообщил, что 11.

"Вот вы расселите их до конца этого года", — сказал Путин, обращаясь к врио главы республики, пообещав помочь средствами из Резервного фонда.

Бречалов на просьбу жителей учесть их желания в дальнейшем проживать в этом же районе заметил, что в каждом случае будет индивидуальный подход.

Путин подчеркнул, что Анастасия и ее сестра получат разные квартиры в новом доме, который стоит неподалеку от их ветхого жилья. "С остальными договоритесь, кому как удобно. Если кто-то хочет подождать, пусть подождет. Особо нуждающихся нужно переселить прямо до конца года — 11 семей, конечно, тех, кто захотят. Насильно только не надо", — сказал глава государства.

Под конец общения Путин обратил внимание на то, что у Анастасии сегодня день рождения, и преподнес ей цветы с подарком — поездку в Сочи на всю семью. "Простой, но хороший — поездка в Сочи", — сказал президент под восторженные крики и аплодисменты семьи Анастасии и ее соседей.

Анастасия на это заметила: "Но вы сегодня мой самый главный подарок".