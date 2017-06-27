США
27.0627 июня18:52МСК
USD58.88-0.12
EUR65.96-0.13
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Путин подарил пожаловавшейся ему жительнице Ижевска путевку в Сочи

18:4327.06.2017
(обновлено: 18:52 27.06.2017)
05050
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин общается с жителями во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июн 2017Владимир Путин общается с жителями во время посещения аварийного жилья семьи Анастасии Вотинцевой в Ижевске. 27 июн 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения пожаловавшуюся ему на условия жизни в аварийном жилье жительницу Ижевска Анастасию Вотинцеву и вручил ей путевку в Сочи.

Вид города Читы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Власти Забайкалья нашли квартиру женщине, пожаловавшейся Путину

Путин во вторник прибыл в Ижевск с рабочей поездкой, и сразу по прилету решил выполнить обещание и заехал лично проинспектировать условия, в которых проживает семья Анастасии, которая 15 июня на "прямой линии" рассказала главе государства об условиях проживания в аварийном доме. Анастасия вместе со своей сестрой и тремя детьми ютится в одной комнате с трехметровой кухней.

Во время встречи Путин обратил внимание, что у Анастасии сегодня день рождения, и преподнес ей цветы и подарил ей поездку в Сочи на всю семью.

"Простой, но хороший — поездка в Сочи", — сказал президент под восторженные крики и аплодисменты семьи Анастасии и ее соседей.

Анастасия на это заметила: "Но вы сегодня мой самый главный подарок".

В ходе "прямой линии" жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась Путину, что дом, в котором живет ее семья по проезду Чапаева в Ижевске, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Президент пообещал лично приехать к женщине.

Сама Вотинцева во вторник утром сообщила РИА Новости, что вопрос расселения ее дома еще никто не решил. "Но надеемся, что после визита Путина местные власти, наконец, найдут способ нам помочь. Президента ждем и, скорее всего, он к нам приедет, потому что здесь в срочном порядке проложили асфальтовую дорожку к нашему бараку, заделали несколько дыр на стенах и на проваливающее крыльцо положили свежую фанеру", — рассказала она.

Женщина добавила, что после того, как стала "известной", к ней за помощью начали обращаться жители из разных регионов России. "Ко мне приходят жители Ижевска, из районов Удмуртии, приезжали из Казани, Нефтекамска, Краснодара. Они приносят письма и обращения к президенту в надежде, что я при встрече смогу их передать Путину. Эта кипа писем у меня на руках, и при возможности я передам их главе государства", — сказала Вотинцева, добавив, что просьбы касаются не только аварийных домов.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости, Инфографика
Ключевые слова "Прямой линии" с Владимиром Путиным

 

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена