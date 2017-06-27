Путин подарил пожаловавшейся ему жительнице Ижевска путевку в Сочи

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения пожаловавшуюся ему на условия жизни в аварийном жилье жительницу Ижевска Анастасию Вотинцеву и вручил ей путевку в Сочи.

Путин во вторник прибыл в Ижевск с рабочей поездкой, и сразу по прилету решил выполнить обещание и заехал лично проинспектировать условия, в которых проживает семья Анастасии, которая 15 июня на "прямой линии" рассказала главе государства об условиях проживания в аварийном доме. Анастасия вместе со своей сестрой и тремя детьми ютится в одной комнате с трехметровой кухней.

Во время встречи Путин обратил внимание, что у Анастасии сегодня день рождения, и преподнес ей цветы и подарил ей поездку в Сочи на всю семью.

"Простой, но хороший — поездка в Сочи", — сказал президент под восторженные крики и аплодисменты семьи Анастасии и ее соседей.

Анастасия на это заметила: "Но вы сегодня мой самый главный подарок".

В ходе "прямой линии" жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась Путину, что дом, в котором живет ее семья по проезду Чапаева в Ижевске, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Президент пообещал лично приехать к женщине.

Сама Вотинцева во вторник утром сообщила РИА Новости, что вопрос расселения ее дома еще никто не решил. "Но надеемся, что после визита Путина местные власти, наконец, найдут способ нам помочь. Президента ждем и, скорее всего, он к нам приедет, потому что здесь в срочном порядке проложили асфальтовую дорожку к нашему бараку, заделали несколько дыр на стенах и на проваливающее крыльцо положили свежую фанеру", — рассказала она.

Женщина добавила, что после того, как стала "известной", к ней за помощью начали обращаться жители из разных регионов России. "Ко мне приходят жители Ижевска, из районов Удмуртии, приезжали из Казани, Нефтекамска, Краснодара. Они приносят письма и обращения к президенту в надежде, что я при встрече смогу их передать Путину. Эта кипа писем у меня на руках, и при возможности я передам их главе государства", — сказала Вотинцева, добавив, что просьбы касаются не только аварийных домов.