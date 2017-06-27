В Тверской области утверждены единые стандарты качества ремонта дорог

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Тверской области приняты общие требования к качеству ремонта и содержания дорог — документ, разработанный по инициативе губернатора Игоря Рудени, одобрен на состоявшемся во вторник заседании правительства региона, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Мы последовательно увеличиваем объемы финансирования ремонта и реконструкции дорог в регионе. В прошлом году в порядок были приведены 224 километра дорожного полотна, план на 2017-й — 365 километров. Качество работ должно быть таким, чтобы повторный ремонт не требовался на протяжении всего гарантийного срока", — заявил Руденя.

В пресс-службе уточнили, что общие требования разработаны на основе федеральных стандартов и технических норм с учетом состояния региональных автодорог, особенности их эксплуатации и ремонта, опыта в этой сфере Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Проект получил положительное заключение специалистов госкомпании "Автодор".

Требования предусматривают применение новых технологий. В частности, холодную регенерацию, использование которой положительно зарекомендовало себя на федеральных трассах в соседних областях — Московской, Новгородской, Смоленской. Этот вид ремонта дороже традиционного, однако позволяет достичь более длительного срока эксплуатации дорог, увеличить межремонтные сроки почти вдвое.

В документе прописаны показатели качества всех видов работ на региональных и межмуниципальных дорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия. Обозначены семь типовых решений по видам дорожных работ, что позволит существенно сократить сроки подготовки проектной документации, не допустить завышения сметной стоимости, исключить коррупционные факторы. Установлены требования к качеству материалов. Правила рекомендованы и к применению в муниципалитетах.

"Наша задача — добиться высокого качества дорожной сети на территории всей Тверской области", — сказал глава региона.

В ближайшее время в регионе будет создана единая комплексная система контроля качества, которая охватит все этапы дорожных работ.

Контроль будут вести не только специалисты министерства по обеспечению контрольных функций, регионального Минтранса, ГИБДД, дорожного фонда Тверской области, местных администраций, но и представители общественных и инженерных организаций.

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