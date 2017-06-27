Светофоры и дорожные знаки в центре столицы привели в порядок

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) почистили и отремонтировали объекты транспортной инфраструктуры в центре Москвы, сообщает портал правительства Москвы.

С начала июня вымыто 227 светофорных объектов — это шкафы, в которых расположены контроллеры, сами светофоры, колонки и дорожные знаки. Кроме того, покрашено 220 объектов — шкафы связи, выносные пульты управления и другие. Еще в 228 местах починили светофоры и дорожные знаки, запорную арматуру и трубы-стойки.

ЦОДД постоянно принимает жалобы от горожан. На прошлой неделе было обработано 2089 заявок по устранению неисправностей дорожных знаков. Помимо этого, специалисты привели в порядок 559 светофоров и очистили 456 объектов транспортной инфраструктуры — светофоры, контроллеры, выносные пульты управления, колонки, стойки и дорожные знаки.