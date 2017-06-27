На ВДНХ пройдет лекция о манипуляциях в фотожурналистике

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лекция"Цифровая манипуляция как одна из проблем фотожурналистики"пройдет 16 июля на ВДНХ, сообщает портал правительства Москвы. В рамках проекта "Фотосреды" заведующий кафедрой фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ Олег Бакулин расскажет об этических проблемах цифровой обработки фотоизображений в СМИ.

Посетителям расскажут о снижении уровня доверия общества к средствам массовой информации в связи с возможностью обрабатывать и изменять фотографии, а также можно ли этого избежать.

"Фотосреды" — совместная образовательная программа факультета журналистики МГУ и ВДНХ. Проект посвящен проблемам развития современной фотографии и фотожурналистики.