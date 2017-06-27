ФАС может возбудить новые дела против кафе в аэропортах Москвы из-за цен

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ не исключает возбуждения новых дел против сетей питания в столичных аэропортах из-за установления монопольно высоких цен, сообщил РИА Новости замруководителя УФАС Дмитрий Стрельников.

В понедельник Московское областное управление ФАС сообщило, что 23 июня возбудило антимонопольные дела в отношении сетей ресторанов Burger King, кофеен "Шоколадница" и кафе "Му-му" за установление монопольно высоких цен в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". При этом анализ ситуации в "Шереметьево" еще продолжается.

В аэропортах Москвы, кроме уже названных, работают также такие сетевые предприятия, как Sbarro, Subway, "Елки-Палки", "Крошка-картошка", KFC, "Теремок", "Кофе Хауз", "Кофемания", Cinnabon, "IL Патио", Costa Coffee, "Макдоналдс" и ряд других.

Стрельников заметил, что еще преждевременно делать выводы насчет цен в аэропорту "Шереметьево", так как анализ продолжается. "Что касается других аэропортов, по которым первые дела возбуждены, нельзя исключать, что они (дела — ред.) могут быть и не последними. Работа в любом случае продолжается, и новые дела против других субъектов деятельности могут быть возбуждены", — сказал собеседник.

Ранее во вторник представитель сети ресторанов Subway объяснила завышенные цены в аэропортах, в том числе высокой арендной платой — она минимум в 2 раза выше, чем в городе. Отличаются и первоначальные инвестиции (затраты на логистику, персонал, безопасность). "Расследование еще только начато, говорить о причинах еще рано, любые обстоятельства могут влиять на рассмотрение дела. Изучаться будет все, в том числе и затраты на арендную плату", — прокомментировал это Стрельников.

При этом он напомнил о похожей ситуации, которая имела место пару лет назад. "Если вернуться на несколько лет назад, когда похожие дела управлением уже рассматривались, то в ряде случаев было установлено, что доход превышает необходимые расходы точки питания на территории аэропорта. Соответственно, аренда в том случае не сыграла никакую ключевую роль", — подытожил он.