Роскомнадзор обновил рекомендации по блокировке запрещенных сайтов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Роскомнадзор направил операторам связи обновленные рекомендации по ограничению доступа к интернет-ресурсам, чтобы избежать блокировки сайтов, работающих в соответствии с законодательством, говорится в сообщении ведомства.

Фильтровать трафик предлагается готовыми аппаратно-программными комплексами DPI, свободно распространяемыми программными комплексами анализа и фильтрации сетевого трафика, а также путем приобретения услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи.

Если используется DPI, оператору рекомендуется самостоятельно определять сетевой адрес ресурса, доступ к которому должен быть ограничен. В иных случаях операторы связи должны блокировать сайты в соответствии с единым реестром запрещенной информации. Операторам связи, которые используют другие программные комплексы, рекомендуется ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам.

Кроме того, им рекомендуют сверяться с реестром не реже двух раз в сутки.

Ранее Минкомсвязь предлагала определить единые требования для всех операторов связи к способам блокировки сайтов. Соответствующий проект был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Сейчас закон предусматривает три способа блокировки сайтов с запрещенной информацией — по URL, IP-адресу и доменному имени. В первом случае блокируется конкретная страница, на которой содержится запрещенная информация. Использование двух других способов влечет закрытие доступа ко всему сайту. Блокировка по URL доступна не всем операторам, потому что для этого необходимо дорогостоящее оборудование.