МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке родился детеныш снежных коз, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке родился детеныш снежных коз. Первое время мать с малышкой жили отдельно от самца, а теперь их можно увидеть в вольере. Сейчас козочке три недели. Родители детеныша — взрослые животные. Самцу 13 лет, самке — восемь. С 2011 года они регулярно приносят потомство в зоопарке", — говорится в сообщении.

В природе перед родами самка уходит из стада и некоторое время держится обособленно. В первые несколько дней после рождения малыш должен хорошенько запомнить свою мать, чтобы следовать потом именно за ней. Обычно самка кормит детеныша молоком до полугода, с месячного возраста он начинает понемногу питаться травой.

Снежные козы обитают в горах Северной Америки, выше границы леса, по обрывам и склонам. Сейчас этих животных можно встретить только в труднодоступных для человека местах, чаще всего — в заповедниках США и Канады. Держатся они поодиночке или образуют небольшие группы. Питаются травами, веточками деревьев и кустарников, мхом. Обладателей острых и длинных рогов боятся обитающие рядом с ними хищники. Несмотря на безобидный вид, снежные козы — опасные животные, которые стремительно нападают. Враги снежных коз в природе — пумы и орланы, но основной причиной гибели этих животных считается сход снежных лавин.