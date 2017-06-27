В театре Вахтангова рассказали о состоянии Владимира Этуша

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Состояние народного артиста СССР Владимира Этуша, в понедельник госпитализированного с серьезной травмой, улучшилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Вахтанговского театра.

Этуш, который в понедельник оступился на лестнице и упал, был срочно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Первоначальный диагноз – перелом позвоночника не подтвердился. Врачи констатировали только сильный ушиб, в связи с чем предполагалось, что в больнице 95-летний артист пробудет несколько дней.

"Владимир Абрамович чувствует себя лучше. Сегодня он разговаривал с директором театра Кириллом Кроком и сказал, что уже очень хочет домой", — рассказал представитель пресс-службы театра, где служит Этуш.

По словам пресс-атташе, в театр со вчерашнего дня звонят зрители, многочисленные поклонники таланта актера и просят передать Владимиру Абрамовичу пожелания скорейшего выздоровления.

"Сегодня (во вторник) спектакль "Бенефис" с участием Этуша заменен спектаклем "Маскарад". Билеты действительны. Но те, кого не устраивает замена, могут сдать билеты в кассу театра. Но мы надеемся, что такого не произойдет, зрители придут на спектакль и тем самым поддержат Владимира Этуша и Вахтанговский театр", — сказали в пресс-службе.