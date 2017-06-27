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Общество

СМИ рассказали, к чему приведет блокировка Telegram

Сюжет:
Возможная блокировка Telegram (37)
14:2927.06.2017
(обновлено: 17:56 27.06.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram. Архивное фотоМессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Возможная блокировка мессенджера Telegram не окажет серьезного влияния на работу российских средств массовой информации, поскольку подобный канал распространения информации является далеко не основным; многие из них просто перейдут на другие аналогичные мессенджеры, рассказали опрошенные РИА Новости представители СМИ.

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Блокировка Telegram и борьба с терроризмом: споры вокруг сервиса не утихают

Роскомнадзор в минувшую пятницу призвал команду Telegram и лично основателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров указал, что времени для выполнения требований остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории России. По словам Жарова, Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

Дуров, в свою очередь, заявлял, что блокировка этого, по его словам, нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов, по его словам, либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.

Мессенджер Telegram на экране. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт: закрытие Telegram не станет панацеей в борьбе с терроризмом

На фоне этого спора ФСБ сообщила, что террористы в России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют как раз Telegram. Более того, по данным ФСБ, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга.

Замглавы Федеральной службы охраны (ФСО) Николай Кондратюк в беседе с РИА Новости выразил мнение, что ограничение работы мессенджера Telegram в России оправдано с точки зрения безопасности.

Катастрофы не будет

Согласно данным каталога Telegram в рубрике "Новости и СМИ", наибольшее число русскоязычных подписчиков — у портала "Медуза" — более 37 тысяч, у RT на русском – более 23 тысяч, у телеканала "Дождь" — 15 тысяч, у "Российской газеты" — 11 тысяч, у "Коммерсанта" и Life – от 5 до 10 тысяч, у НТВ – от 100 до тысячи подписчиков.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия ищет замену для Telegram

Главный редактор зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков выразил мнение, что "ни одно российское медиа от блокировки Telegram не выиграет". "Но и катастрофических последствий в смысле трафика не будет; сильнее всех пострадают медиа, которые существуют исключительно в Telegram — и, конечно, читатели", — сказал он.

При этом сама "Медуза" будет и дальше использовать Telegram, поскольку читатели портала "живут и в России, и за рубежом", пояснил главред.

Капля в море

Руководитель сайта RT на русском языке Евгений Шипилов отметил, что несмотря на то, что у RT канал в Telegram один из самых популярных в Рунете по количеству подписчиков (23,5 тысяч), "в плане трафика — это капля в море".

Павел Дуров. Архивное фото
© AP Photo / Roman Kulik
Публичный диалог главы Роскомнадзора и Дурова не решил судьбу Telegram

"Для сравнения: только в "ВКонтакте" наш паблик недавно перевалил за миллион юзеров. Но нам важно использовать все инструменты взаимодействия с аудиторией. Если читателю удобно следить за новостями в мессенджере — мы дадим ему эту возможность. В любом случае Telegram не единственный мессенджер, где у нас есть свой официальный канал. На наш паблик в Viber уже подписаны более 14 тысяч пользователей. Сегодня мы запустили свой канал в российском мессенджере TamTam. Изучаем и другие платформы — их сейчас очень много", — сказал собеседник агентства.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава Роскомнадзора объяснил, почему решил публично обратиться к Дурову

В пресс-службе НТВ сообщили, что у телекомпании есть канал в Telegram, "но это незначительная доля (гораздо меньше 1%) от общей мобильной аудитории НТВ, которая в основном пользуется приложением и аккаунтами НТВ в соцсетях".

Представитель "Российской газеты" в свою очередь отметил, что активно издание для рассылок новостей этим мессенджером не пользуется, "использует довольно редко по некоторым спецпроектам".

При блокировке — переход в другие мессенджеры

Шеф-редактор АО "Коммерсант", а также главный редактор одноименных газеты и сайта Сергей Яковлев также рассказал, что издательский дом использует "все возможные мессенджеры, которые сейчас есть". "И вчера, когда возникла вероятность блокировки Telegram, на своей странице в Telegram "Коммерсант" написал: "Если произойдет блокировка, ищите нас и дальше", и идет перечисление всех иных мессенджеров, где мы присутствуем в качестве новостной ленты", — отметил он.

Первый заместитель генерального директора холдинга News Media (в который входит Life) Анатолий Сулейманов заявил, что в случае блокировки Telegram холдинг переведет своих клиентов на "другой доступный мессенджер".

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