Патрушев рассказал о проблемах с питьевой водой на востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Южный берег, центральная и северная части Крыма полностью обеспечены питьевой водой, в восточной части полуострова остаются проблемы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Принятыми совместными действиями федеральных и региональных органов власти, в том числе в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, решена задача водообеспечения Южного берега, центральной и северной части Крыма", — сказал Патрушев на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проходит в Симферополе.

При этом, по его словам, "продолжают тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова, ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме".

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