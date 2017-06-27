Росприроднадзор обнаружил несанкционированные свалки в Подмосковье

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Росприроднадзор за последние два дня зафиксировал образование несанкционированных свалок в Московской области, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

"Нужно не только провести работу по перераспределению потоков‎ на близлежащие полигоны, но и проследить, чтобы эти потоки не перекочевали в основном на непредназначенные для этого места. К сожалению, ‎последняя проверка Росприроднадзора показала, что у нас за последние два дня образовалось большое количество выброшенного мусора не то что на полигонах, просто несанкционированные свалки", — сказал Хлопонин в ходе совещания в правительстве РФ по закрытию свалки в Балашихе.

Власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в Балашихе.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.