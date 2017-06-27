Патрушев рассказал, на сколько сократилась площадь орошаемых земель в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Площадь орошаемых земель в Крыму сократилась с 2014 года на 92% из-за проблем с водоснабжением, страдает и промышленность, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"На 92% сократились площади орошаемых земель, прекращено производство риса, в тяжелых условиях оказались пресноводные рыбные хозяйства. Страдают также промышленные предприятия", — заявил Патрушев на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проходит в Симферополе.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

В конце 2016 года министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин подчеркивал, что до перекрытия Северо-Крымского канала в Крыму в лучшие годы площадь орошаемых земель составляла 437 тысяч гектаров, то теперь – 13 тысяч гектаров. Есть планы за ближайшие три года вдвое увеличить площадь орошаемых земель, доведя их до 30 тысяч гектаров.

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