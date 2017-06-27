Москва усилит контроль качества при строительстве домов для реновации

МОСКВА, 27 июн — РИА Недвижимость. Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве Москвы (ЦЭИИС) введет 13 новых видов проверок для контроля качества возведения домов в рамках программы реновации жилого фонда столицы, сообщил журналистам во вторник первый замдиректора ЦЭИИС Сергей Музыченко.

Сейчас организация проводит 164 видов проверок. Из имеющегося перечня 71 вид проверочных работ может выполняться на объектах реновации, отметил он.

"Тринадцать новых видов работ, которые мы добавляем в рамках реализации программы по реновации, в основном связаны с требованиями к отделочным покрытиям", — рассказал Музыченко, добавив также, что особое внимание будет уделено инженерным коммуникациям.

Он также напомнил, что контролировать строительство по программе реновации будет отдельное подразделение специалистов в ЦЭИИС.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По данным мэрии, жители 4079 домов (90% предварительного списка) высказались за включение в программу реновации в ходе завершившегося голосования на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг.