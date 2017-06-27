Москва усилит контроль качества при строительстве домов для реновации

МОСКВА, 27 июн — РИА Недвижимость. Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве Москвы (ЦЭИИС) введет 13 новых видов проверок для контроля качества возведения домов в рамках программы реновации жилого фонда столицы, сообщил журналистам во вторник первый замдиректора ЦЭИИС Сергей Музыченко.
"Тринадцать новых видов работ, которые мы добавляем в рамках реализации программы по реновации, в основном связаны с требованиями к отделочным покрытиям", — рассказал Музыченко, добавив также, что особое внимание будет уделено инженерным коммуникациям.
Он также напомнил, что контролировать строительство по программе реновации будет отдельное подразделение специалистов в ЦЭИИС.
Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".
По данным мэрии, жители 4079 домов (90% предварительного списка) высказались за включение в программу реновации в ходе завершившегося голосования на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг.