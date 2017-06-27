Путин посетит ветхое жилье, на которое жаловалась жительница Ижевска

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Ижевске побывает в ветхом жилье, на которое пожаловалась в ходе прошедшей прямой линии с главой государства одна из жительниц города, а также проведет встречу с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин в ходе прямой линии пообещал лично приехать к жительнице Ижевска, пожаловавшейся на отсрочку расселения аварийного жилья, в котором живет ее семья, до 2029 года.

"В Ижевске он выполнит свое обещание — посетит ветхое жилье, если вы помните, женщины, которая задавала вопрос на прямой линии", — сообщил Песков журналистам во вторник.

Кроме того в рамках поездки президент проведет беседу с исполняющим обязанности главы региона Александром Бречаловым, добавил пресс-секретарь главы государства.

В ходе визита в Удмуртскую республику Путин посетит концерн "Калашников" и завод "Купол". Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, президент в ходе визита в Ижевске на концерн "Калашников" примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Кроме того, президент встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками — победителями научно-технических конкурсов и соревнований. Также в ходе рабочей поездки Путин ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения "Ижевского электромеханического завода "Купол", сообщили в пресс-службе.