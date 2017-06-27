Путину докладывают о ситуации со свалкой в Балашихе, рассказал Песков

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает информацию о ситуации со свалкой в подмосковной Балашихе, он намерен провести отдельное совещание по этому вопросу с главой Минприроды РФ Сергеем Донским, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Губернатор (Андрей) Воробьев постоянно докладывает главе государства. Кроме того, президент в ближайшее время в плане комплексных решений планирует провести отдельное совещание с Донским, где, в том числе, обсудить и эти вопросы. Информацию президент получает регулярно", — сказал Песков.

Он отметил, что тема свалок в Подмосковье "на протяжении многих лет обсуждается, это не то, что она появилась только на прямой линии". "Она только так остро прозвучала на прямой линии, но губернатор, естественно, давно занимался этими вопросами. Все мы понимаем, что это очень сложное решение, которое требует комплексных мер. Он докладывает президенту постоянно", — заключил пресс-секретарь президента РФ.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня. Губернатор Подмосковья поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации закрытого полигона "Кучино" и на выполнение работ по рекультивации в 2018–2019 годах.