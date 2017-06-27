Минобрнауки выясняет потребность регионов в яслях

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минобрнауки РФ выясняет потребность регионов в ясельных местах, сообщила РИА Новости замминистра образования и науки Ирина Кузнецова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по демографии предложил решить проблему с нехваткой мест в яслях аналогично реализованной программе строительства детсадов.

"Департамент общего образования (Минобрнауки) готовит справки, запрашивает регионы, выясняет эту потребность в яслях, насколько они (регионы) обеспечены на сегодня", — сказала Кузнецова.

По ее словам, уровни потребностей регионов России существенно разнятся. Ряд регионов занимался вопросом обеспечения детей до трех лет местами в садах, а есть субъекты, которые этим вопросом не занимались вообще. Поэтому в некоторых регионах РФ эта проблема стоит наиболее остро.

"Все зависит от региона к региону. Понятно, что в целом по России обеспеченность яслями намного ниже, чем садиками", — добавила замминистра.