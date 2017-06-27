Глава Балашихи написал заявление о сложении полномочий

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Московской области.

"27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян",- говорится в сообщении.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту РФ Владимиру Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.