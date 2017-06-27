Онищенко предлагает запретить продажу всего алкоголя с 21:00 до 9:00

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что нужно сократить время торговли пивом и остальным алкоголем в магазинах, установив запрет на его продажу с 21:00 до 9:00.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что пивовары РФ подготовили проект закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя, который, в частности, предлагает запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21.00 до 9.00, но сохранить для пива действующие временные ограничения с 23.00 до 8.00.

"Если учесть, что у нас, к сожалению, есть такое пиво, которое подчас бывает крепче вина, то я бы лишь частично поддержал новацию господ пивоваренной промышленности и запретил бы продажу с 21:00 и до 9:00 и пива, и вина, все вместе, не оставляя старого ограничения для пива", — заявил Онищенко РИА Новости.

По словам парламентария, пиво нельзя продавать дольше, так как оно "подсаживает молодых людей на алкоголь, после которого они потом переходят на более тяжелый алкоголь и привыкают к этому пагубному пристрастию".