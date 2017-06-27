Порядок перевода пенсионных накоплений из ПФР несет риски, считают в СП

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пилотный проект Пенсионного фонда России (ПФР) по электронной подаче заявлений о переводе пенсионных накоплений через удостоверяющие центры мог создать риски фальсификации заявлений граждан, считают аудиторы Счетной палаты РФ.

"Проверка принятых ПФР от аккредитованных удостоверяющих центров заявлений о смене страховщика выявила риски фальсификации заявлений от имени застрахованных лиц. Было выявлено несколько схем, препятствующих реализации права граждан на смену страховщика", — сообщила СП по итогам проверки процедур подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений граждан.

По данным аудиторов, граждане могли подавать заявления о переводе своих накоплений из ПФР в НПФ и между негосударственными фондами в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг или личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Однако аудиторы обнаружили, что эти сервисы в указанный период были недоступны.

"Недоступность портала государственных услуг и личного кабинета на сайте ПФР привела к росту количества заявлений о смене страховщика, поступающих в ПФР через удостоверяющие центры в рамках пилотного проекта, который реализуется ПФР с 2014 года", — говорится в документах контрольного ведомства. Суть этого проекта состоит в том, что заявления в электронной форме в ПФР поступают не непосредственно от застрахованного лица, а от удостоверяющих центров, которые во взаимодействии с агентами НПФ формируют для застрахованных высококвалифицированную электронную подпись.

Аудиторы выявили ряд нарушений, в частности, были установлены массовые поступления дублирующих заявлений от одного и того же лица. "Риски усиливаются еще и тем, что технология подачи заявления через удостоверяющий центр не исключает возможности неправомерного применения электронной подписи застрахованного лица и его персональных данных, а также оформления заявления без его участия", — говорится в сообщении.

Действия удостоверяющих центров по передаче заявлений о смене страховщика в ПФР нуждаются в проверке со стороны Минкомсвязи, говорится в документе.