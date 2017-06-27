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Общество

ВС разрешил взыскивать моральный вред за плохо оказанные услуги ЖКХ

10:2327.06.2017
(обновлено: 10:24 27.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВерховный суд. Архивное фотоВерховный суд. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ во вторник подтвердил право на возмещение в суде морального вреда за плохое качество коммунальных услуг или значительные перебои с электро- и водоснабжением. При этом высшая инстанция указала, что жители не могут освобождаться от оплаты за услуги, которыми они не пользуются, например, лифтом.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Отсутствие договора между жильцом и управляющей компанией также не освобождает его от ответственности за оплату коммунальных услуг, отмечает суд. Пленум напомнил, что управляющие компании при установке тарифов должны соблюдать принципы разумности и не вправе произвольно повышать цены за услуги.

Вопрос о моральном вреде

Верховный суд РФ отметил, что жильцы имеют право не только требовать возмещения убытков при некачественном предоставлении коммунальных услуг, но и взыскивать компенсацию морального вреда за плохую работу УК.

Рейд судебных приставов
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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"В случае предоставления потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность (например, если исполнитель после заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, своевременно не приступил к предоставлению коммунальных услуг; если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законом и т.п.), потребитель вправе потребовать от лица, виновного в невыполнении указанных услуг или в нарушении непрерывности предоставления и качества коммунальных услуг, возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа", — говорится в документе.

Суд отмечает, что в такой ситуации собственники и наниматели также могут добиваться снижения стоимости коммунальных услуг вплоть до полного освобождения от оплаты. Кроме того, они могут претендовать на изменение размера платы за содержание жилого помещения, указывает ВС РФ.

Счет за коммунальные услуги. Архивное фото
© РИА Новости
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В суде подтвердил, что жильцы для доказательства низкого качества услуг или факта перебоев в подаче света или воды могут использовать аудио- и видеосъемку показаний свидетелей или заключения экспертов. "Отсутствие вины в оказании услуги ненадлежащего качества или с перерывом доказывается исполнителем коммунальных услуг", — добавляется в документе.

Плата за лифт обязательна

Суд отметил, что жильцы не освобождаются от оплаты содержания общего имущества дома, если они им не пользуются. Например, жильцы первых этажей часто отказываются платить за ремонт и содержание лифта. В постановлении пленума отдельным пунктом указано, что за лифт должны платить все соседи.

"Наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от факта пользования общим имуществом, например, лифтом", — говорится в документе.

ВС напоминает, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника включает в себя также взнос на капитальный ремонт.

"Под содержанием общего имущества в многоквартирном доме следует понимать комплекс работ и услуг, направленных на поддержание этого имущества в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность их имущества, доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг", — поясняет суд.

Оплата жилищно-коммунальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Леся Полякова
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ВС также разъяснил, что отсутствие письменного договора управления у собственника квартиры с управляющей организацией не освобождает его от внесения платы за содержание общего имущества.

Пределы разумного в тарифах

Управляющие компании не имеют права произвольно и в одностороннем порядке повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг, цены за содержание и ремонт общего имущества жильцов дома должны быть разумными, постановил пленум.

"При разрешении споров, связанных с внесением платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, услуги и работы по управлению таким домом, следует учитывать, что утвержденный общим собранием собственников размер такой платы не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и отвечать требованиям разумности. Управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменять порядок определения размера платы за содержание жилого помещения и начислять плату за содержание жилого помещения в размере, превышающем размер такой платы, определенный в соответствии с заключенным договором управления многоквартирным домом", — говорится в документе.

Капитальный ремонт здания. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВС разъяснил, что если суд отменит установленный общим собранием размер платы за содержание жилого помещения, то оспариваемый тариф перестает действовать, а стоимость услуг подлежит перерасчету по предыдущему тарифу.

"Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении существенного условия договора управления многоквартирным домом о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, признанное недействительным решением суда, не подлежит применению. В этом случае плата за содержание жилого помещения подлежит перерасчету исходя из порядка определения размера платы, определяемого в соответствии с условиями договора управления многоквартирным домом, действующими до признания судом недействительным такого решения общего собрания", — указано в решении пленума.

Пленум ВС РФ разъясняет судам специфику рассмотрения дел определенной категории, эти разъяснения носят рекомендательный характер.

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