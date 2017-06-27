МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ во вторник подтвердил право на возмещение в суде морального вреда за плохое качество коммунальных услуг или значительные перебои с электро- и водоснабжением. При этом высшая инстанция указала, что жители не могут освобождаться от оплаты за услуги, которыми они не пользуются, например, лифтом.

Отсутствие договора между жильцом и управляющей компанией также не освобождает его от ответственности за оплату коммунальных услуг, отмечает суд. Пленум напомнил, что управляющие компании при установке тарифов должны соблюдать принципы разумности и не вправе произвольно повышать цены за услуги.

Вопрос о моральном вреде

Верховный суд РФ отметил, что жильцы имеют право не только требовать возмещения убытков при некачественном предоставлении коммунальных услуг, но и взыскивать компенсацию морального вреда за плохую работу УК.

"В случае предоставления потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность (например, если исполнитель после заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, своевременно не приступил к предоставлению коммунальных услуг; если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законом и т.п.), потребитель вправе потребовать от лица, виновного в невыполнении указанных услуг или в нарушении непрерывности предоставления и качества коммунальных услуг, возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа", — говорится в документе.

Суд отмечает, что в такой ситуации собственники и наниматели также могут добиваться снижения стоимости коммунальных услуг вплоть до полного освобождения от оплаты. Кроме того, они могут претендовать на изменение размера платы за содержание жилого помещения, указывает ВС РФ.

В суде подтвердил, что жильцы для доказательства низкого качества услуг или факта перебоев в подаче света или воды могут использовать аудио- и видеосъемку показаний свидетелей или заключения экспертов. "Отсутствие вины в оказании услуги ненадлежащего качества или с перерывом доказывается исполнителем коммунальных услуг", — добавляется в документе.

Плата за лифт обязательна

Суд отметил, что жильцы не освобождаются от оплаты содержания общего имущества дома, если они им не пользуются. Например, жильцы первых этажей часто отказываются платить за ремонт и содержание лифта. В постановлении пленума отдельным пунктом указано, что за лифт должны платить все соседи.

"Наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от факта пользования общим имуществом, например, лифтом", — говорится в документе.

ВС напоминает, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника включает в себя также взнос на капитальный ремонт.

"Под содержанием общего имущества в многоквартирном доме следует понимать комплекс работ и услуг, направленных на поддержание этого имущества в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность их имущества, доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг", — поясняет суд.

ВС также разъяснил, что отсутствие письменного договора управления у собственника квартиры с управляющей организацией не освобождает его от внесения платы за содержание общего имущества.

Пределы разумного в тарифах

Управляющие компании не имеют права произвольно и в одностороннем порядке повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг, цены за содержание и ремонт общего имущества жильцов дома должны быть разумными, постановил пленум.

"При разрешении споров, связанных с внесением платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, услуги и работы по управлению таким домом, следует учитывать, что утвержденный общим собранием собственников размер такой платы не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства и отвечать требованиям разумности. Управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменять порядок определения размера платы за содержание жилого помещения и начислять плату за содержание жилого помещения в размере, превышающем размер такой платы, определенный в соответствии с заключенным договором управления многоквартирным домом", — говорится в документе.

ВС разъяснил, что если суд отменит установленный общим собранием размер платы за содержание жилого помещения, то оспариваемый тариф перестает действовать, а стоимость услуг подлежит перерасчету по предыдущему тарифу.

"Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об утверждении существенного условия договора управления многоквартирным домом о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, признанное недействительным решением суда, не подлежит применению. В этом случае плата за содержание жилого помещения подлежит перерасчету исходя из порядка определения размера платы, определяемого в соответствии с условиями договора управления многоквартирным домом, действующими до признания судом недействительным такого решения общего собрания", — указано в решении пленума.

Пленум ВС РФ разъясняет судам специфику рассмотрения дел определенной категории, эти разъяснения носят рекомендательный характер.