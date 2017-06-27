В СП считают, что агенты могут усложнить выплаты накопительных пенсий

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Привлечение агентов к оформлению документов по добровольным пенсионным программам приводит к сокращению региональных сетей негосударственных пенсионных фондов (НПФ), что может в будущем усложнить выплату накопительных пенсий, считают аудиторы Счетной палаты РФ.
"Привлечение НПФ агентов привело к сокращению региональной сети НПФ, что в дальнейшем может создать трудности по исполнению НПФ обязательств по выплате накопительных пенсий", — отмечается в отчете СП. Такими действиями руководствовался "НПФ Сбербанка": более 94% из 15 миллионов договоров заключены его агентом — Сбербанком, и это позволило данному фонду увеличить число застрахованных лиц более чем в десять раз.
В 2012 году количество принятых заявлений о переходе к другому страховщику составило 8,6 миллиона, в 2015 году оно выросло до 11,1 миллиона, а в 2016 году – до 11,5 миллиона. Большинство заявлений было подано через агентов. "Банку России целесообразно проработать вопрос о совершенствовании механизма привлечения НПФ застрахованных лиц в целях исключения возможной монополизации и создания неконкурентного преимущества в данной сфере", — считают аудиторы.