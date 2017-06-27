В Московском регионе за сутки выпало до 40% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. До 40% от месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в Московском регионе, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Ранее в столичном метеобюро сообщили, что ливень, прошедший в Москве в понедельник, может принести до 14 миллиметров осадков.

"В Москве выпало 7 миллиметров осадков, а по области больше всего выпало в Павловском Посаде — 30 миллиметров, это 40% от месячной нормы", — сообщил собеседник агентства.

Норма для столичного региона в июне составляет 75 миллиметров.