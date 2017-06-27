Владимир Этуш находится в нейрохирургической реанимации
08:2927.06.2017
(обновлено: 08:31 27.06.2017)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Состояние актёра Владимира Этуша, госпитализированного в Москве в понедельник, остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов", — рассказали в больнице.
Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что артиста госпитализировали после травмы, которую он получил, упав на лестнице. В театре уже отменили спектакль "Бенефис", который должен был состояться во вторник.
Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".
Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б. В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. На фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Молодой Володя мечтал о работе режиссера, однако не смог поступить в ГИТИС. Тогда на помощь пришла его подруга, племянница режиссера Рубена Симонова, которая уговорила дядю взять Этуша вольнослушателем в Щукинское училище. На фото: сцена из спектакля "Западня".
Когда началась Великая Отечественная война, Этуш подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал учиться в Ставрополь. На фронте он попал в стрелковый полк и сражался на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался. На фото: сцена из спектакля "Дядюшкин сон".
В 1945 году Этуш окончил театральное училище и устроился на работу в театр имени Вахтангова, которому верен до сих пор. На фото: спектакль по пьесе Бернарда Шоу "Миллионерша".
Первыми работами актера на сцене стали характерные эпизоды: роль слуги Лоуренса в комедии "Два веронца", роль Дорогомилова в спектакле "Кирилл Извеков" и полицейского Меньоса в постановке "Ангела". На фото: сцена из спектакля "Ангела". 1958 год.
Владимир Этуш был занят и в легендарном спектакле театра Вахтангова "Принцесса Турандот", сыграв маску Бригеллы. Эту работу комика-импровизатора до сих пор ставят в пример студентам театральных вузов. На фото: спектакль "Принцесса Турандот".
От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве". На фото: спектакль "Мещанин во дворянстве".
Кинодебют Владимира Этуша состоялся в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков". Потом последовали работы в фильмах "Овод", "Председатель", "Соучастие в убийстве", "Старый знакомый". На фото: кадр из художественного фильма "Старый знакомый". 1969 год.
Однако самыми памятными для зрителей стали его работы в фильмах Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Брунса ("12 стульев"), товарища Саахова ("Кавказская пленница") и стоматолога Шпака ("Иван Васильевич меняет профессию"). На фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
Работы в таких киносказках, как "Старая, старая сказка", "Тень", "Ослиная шкура", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Приключения Буратино", и мюзикле "31 июня" упрочили популярность актера, сделав его настоящей звездой советского кино. На фото: съемки кинофильма "Старая, старая сказка".
Владмир Этуш рано начал заниматься преподавательской работой. В 1957 году ему доверили руководство первым курсом Щукинского училища, в 1976 году он получил звание профессора. На фото: Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина. 1971 год.
В 1987-2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина, а с 2003 года занимает пост его художественного руководителя. На фото: сцена из спектакля "Гамлет".
В 1984 году Владимир Этуш был удостоен звания народного артиста СССР. На фото: кадр из кинофильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
Владимир Этуш награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. В 2013 году артист был удостоен ордена Александра Невского. На фото: церемония вручения государственных наград в Кремле. 2013 год.