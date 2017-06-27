Владимир Этуш находится в нейрохирургической реанимации

Народный артист СССР Владимир Этуш на своем творческом вечере Хрустальный бал Хрустальной Турандот в Театре им. Е.Вахтангова. Архивное фото

Народный артист СССР Владимир Этуш на своем творческом вечере Хрустальный бал Хрустальной Турандот в Театре им. Е.Вахтангова. Архивное фото

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Состояние актёра Владимира Этуша, госпитализированного в Москве в понедельник, остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градусов", — рассказали в больнице.

Ранее директор Вахтанговского театра Кирилл Крок рассказал, что артиста госпитализировали после травмы, которую он получил, упав на лестнице. В театре уже отменили спектакль "Бенефис", который должен был состояться во вторник.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".